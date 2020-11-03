Zordaki turizm sektörüne 10 milyar liralık can suyu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimiyle, Kovid-19 sebebiyle sıkıntı yaşayan turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu’yla bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanacak. Mart ayındar bugüne Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen desteklere bir yenisi eklendi. Turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçileri için yeni bir Turizm Destek Paketi Uygulaması hazırlanarak, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bankalar tarafından sektöre 10 milyar lira kredi aktarılacak. Krediler, 1 Kasım 2021’yi aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

VERGİ 2022’YE ÖTELENDİ



İstihdam teşvikine yönelik de, turizm sektörünü doğrudan etkileyen, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisi, 1 Ocak 2022’ye ötelenecek. Turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Bakanlık belgeli yatırımcı ve işletmecilerden, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken arazi kullanım bedelleri 6 ay süreyle ertelendi.

GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİNDE



15 Mart’tan sonra işten çıkarılan işçilere, nakdi ücret desteği verilerek, kısa çalışma ödeneğini hayata geçiren ve iş sözleşmelerinin feshini yasaklayan Geçici İstihdam Güvencesi’nden turizm sektörü de yararlandı.