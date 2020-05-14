Ziraat'ın tarım kredileri 241 milyar lirayı geçti

Ziraat Bankası’nın son 10 yılda üreticilere kullandırdığı tarım kredileri 241 milyar TL’yi aştı. Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, bankanın tarım sektörü ve çiftçilere yönelik yürüttüğü çalışma ve uygulamalara dair açıklamalarda bulundu. Bankanın son 10 yılda üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 241 milyar lirayı, üretici sayısının ise 5 milyon kişiyi aştığını belirten Ferhat Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki kredi miktarı 70 milyar liranın üzerine çıktı” değerlendirmesini yaptı.

TARIM MİLLİ BİR MESELE



Ziraat Bankası için tarımın stratejik önemde milli bir mesele olduğunu belirten Ferhat Pişmaf, “Üreticilerimize verdiğimiz desteği, her geçen gün geliştirerek artırıyoruz. Geniş bir ürün yelpazesiyle üreticilerimize yatırım ve işletme kredileri kullandırıyoruz. Bunun yanında her yıl yaklaşık 2.7 milyon üreticimize yapılan desteklemelerinin ödenmesine aracılık edilmesinden, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne kadar pek çok alanda da bankacılık hizmetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle ülke tarımına hizmet vermeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ TEŞVİK PROGRAMI



Ferhat Pişmaf, 2020 yılıyla birlikte, piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, tarımda, bir yandan küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik eden bir finansman programının uygulanmasına adım adım başladıklarına dikkat çekti. Pişmaf, “Bu finansman programıyla ülkemizin mevcut tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KÜÇÜK İŞLETMELERE FAİZ YOK



Pişmaf, küçük ve çok küçük ölçekli işletme sahibi üreticilerin finansman maliyetlerinin sıfırlanması amacıyla, hayvancılıkta 100 bin TL’ye; bitkisel üretimde ise 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulandığını belirtti. Pişmaf, “Küçük aile işletmesi olarak tabir edilen üreticilerimizin bu sınırlar içinde kullanacakları krediler için herhangi bir faiz yükü olmuyor” dedi.

JEOTERMAL SERACILIK BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK



Ferhat Pişmaf, şu bilgileri paylaştı: “Diğer taraftan, tarımın dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlamak, üreticimizin gelir seviyesini ve sektörün milli gelir içindeki payını artırmak, üreticimizin gelir seviyesini daha üst seviyelere çıkarmak, fiyat istikrarına katkı sağlayabilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, üretici örgütleri ve üreticilerle oluşturmaya başladığımız işbirlikleri ve ortaklıklarla, damızlık hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damızlık dişi hayvan varlığının korunarak daha da artırılması ve jeotermal seracılık bölgelerinin oluşturulması başta olmak üzere tarım sektörünün pek çok alanında aktif oyuncu olarak yer alacağız.” Pişmaf ayrıca, ilk örneğini Migros’la uygulamaya koydukları ‘Üretici Finansman Sistemi’ni de devreye aldıklarını belirterek, “Hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok üreticimizin mahsulünü aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara sunabilecekleri güvenli bir satış kanalı oluşturmak” ifadelerini kullandı.