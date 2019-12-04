Ziraat, Yapı Kredi, Akbank konut kredisi faiz oranları hesaplama.. En düşük kredi hangi bankada?
Konut kredisi hesaplama işlemleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalardan konut kredisi faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Son dakika açıklaması ile Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 oldu. Ondan önce de Yapı Kredi 120 aya kadar tüm vadelerde faizi yüzde 0,99'a indirdi. Konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..
Konut kredisi hesaplama işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyenler bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Çoğu bankada konut kredisi faizleri 1'in altına düşmeye başladı. Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi.En uygun kredi hangi bankada? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
SON DAKİKA.. AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ
Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.
YAPI KREDİ KONUT KREDİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ
Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)
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VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.17
Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)
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HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99 ( Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )
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İNG BANK FAİZ ORANLARI
ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.
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İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.14
Taşıt kredisi: 1.1
Ev kredisi sigortalı: 1.06 ( İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi veriyor. )
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GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
Dijital ihtiyaç kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.08
Taşıt kredisi: 1.23