Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi| 0,64 konut kredi kampanyası başvuru şartı nedir?

Konut kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 12 ay vadeli konut kredisi veren kamu bankaları normalleşme planı sonrası sosyal hayatı canlandırmayı amaçlıyor. Düşük faiz imkanları sunan bankalar 1. El konutlar için 15 ay vade imkanı sunuyor. Peki, 0,64 konut kredi kampanyası başvuru şartı nedir? Taşıt, tatil mobilya ve konut kredisi gibi birçok kredi paket seçeneği bulunuyor. Haberimizin içerisinden Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

0,64 KONUT KREDİ KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL’dir (750 Bin TL dahil).

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir.

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınında normalleşme sürecine geçiş ile 12 aya kadar ödemesiz dönemli “Avantajlı Konut Kredisi” paketi hizmete sunulmuştur.

Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

Size özel avantajlı faiz oranları ile kullanabileceğiniz konut kredinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz 12 aya kadar ödemesiz dönem imkânı ile 15 yıla varan vadede, %10’dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanabilirsiniz.

Tutar ve Ödeme Koşulları

Yeni(sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabilecektir.