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  3. Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0,79'a düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0,79'a düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0,79'a düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79'a düşürdüğünü duyurdu.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79'a düşürdüğünü duyurdu.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

(AA)


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