Ziraat Bankası ve Migros çiftçilere destek verecek

Çiftçi-market-banka işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle çiftçiler, Migros’ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası’ndan peşin alabilecek.

ÖDEMELER ZİRAAT’TEN



Ürünlerini Migros’a satan üreticilere, ürünleri daha raflarda tüketicilere sunulurken alacaklarının ödenmesi Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Yeni sisteme göre Migros, doğrudan ürün aldığı çiftçileri Ziraat Bankası’na bildirecek. Banka, her çiftçi için bir kredi limiti oluşturacak. Çiftçiler ürünlerini Migros’a teslim ettiklerinde, bilgiler online bir veri akışı sistemiyle Ziraat Bankası’na da aktarılacak. Banka çok uygun bir oranla iskonto uygulayıp, çiftçilerin Migros’tan alacaklarını satışın gerçekleşmesini takip eden iş günü çiftçinin hesabına aktaracak.

FİYATLARA DA OLUMLU YÖNDE YANSIYACAK



Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, şunları söyledi: “Çiftçilerimize ürününün doğrudan pazara ulaştırılması ve alacaklarını vade beklemeden hızla tahsil ederek üretimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmelerine imkan sağlayarak da destek olmayı hedefliyoruz. İskonto oranı alacak vadesini beklemenin alternatif maliyetine göre çok daha avantajlı olacak. Tedarik zincirinin kısalacağını ve bunun da tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacağını düşünüyoruz.”

TARLADAKİ ÜRÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ



Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu da, açıklamasında, imzalanan protokole ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Çiftçilerimiz ürünlerinin karşılığını peşin olarak Ziraat Bankası’ndan alacak, biz de ödemeyi Ziraat Bankası’na yapacağız. Böylece tüketicilerimize çok daha uygun fiyatlı meyve sebze ve et ürünleri ulaştıracağız. Çiftçilerimiz hem pazarı da hem de finansmanı yanı başlarında bulmuş olacaklar. Tarladaki mahsule sahip çıkıyoruz.”