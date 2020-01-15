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  3. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama: 0.79 konut kredisi hangi bankalarda?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama: 0.79 konut kredisi hangi bankalarda?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama: 0.79 konut kredisi hangi bankalarda"

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konut kredisinde faiz oranları düşmeye konut sektörü hareketlenmeye başladı. Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin ardından konut faizlerini önce yüzde 0,99, sonrasında da yüzde 0,79 oranına çekildi. Kredi ile ev almak isteyenler bu haberlerle umutlandı. 0.79 konut kredisi hangi bankalarda? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama işlemleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Konut kredisi faizlerinin düşmesi kredi ile ev almak isteyenleri heyecanlandırdı. Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 arttı. 202 bin 74 konut satıldı.  0.79 konut kredisi hangi bankalarda? diye merak edenler için konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

ZİRAAT KATILIM FİNANSMAN ORANI 0,79'A İNDİRDİ

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

ZİRAAT KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK 0,79 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI 

-Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001 TL ve üzerinde olan talepler için 0,99% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Halkbank sıfır konut kredisi için faiz oranı yüzde 0,79 olarak güncellendi. Ancak söz konusu faiz oranı sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Bu kredi oranından yararlanmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken ise sıfır konut almak. 

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
Şubece talep edilebilecek diğer belgeler


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