Ziraat bankası esnafları zora sokmayacak koşullarda destek olmak amacıyla toplam olarak 8 farklı kredi paketi oluşturdu. Ziraat Bankası koronavirüs salgını zararını en aza indirmek için esnafa destek olmak amacıyla KOBİ kredilerini verdiklerini açıklarken bu kredilerin oldukça avantajlı koşullarda bir kredi paketini kapsadığını belirtti. Ziraat Bankası esnaf kredisi şartları nelerdir? Ziraat Bankası esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu.

ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?



Ziraat Bankası Esnaf Kredisinden faydalanmak isteyen esnaf, Ticaret ve Sanayii Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odası ya da Ticaret Borsası üyesi olmak zorundadır.

Ziraat Bankası Esnaf Kredisi için başvuru yapan esnafın çalışma alanı Türkiye sınırları içinde olmalıdır.

Bunların haricinde bulunan kooperatifler, faktoring şirketleri ya da döviz büfeleri Ziraat Bankasının verdiği esnaf kredisinden yararlanmaz.

ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Ziraat bankası esnafları zora sokmayacak koşullarda destek olmak amacı ile toplam olarak 8 farklı kredi paketi oluşturmuştur. Bu zor günlerde küçük esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bu kredi paketi ile anında 50.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecektir.

Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.

ZİRAAT BANKASI KREDİ DESTEKLERİ

Ayrıca başvuru yapmış olunan paketin diğer avantajlarından yararlanabilirsiniz. Banka tarafından oluşturulmuş olan destek paketleri ve özellikleri ise şu şekildedir.

Rotatif kredi : Dilediğiniz ödeme vadeleri ile 12 ay vadeli anından ihtiyaç kredisidir.

Spot kredi: İşletmenin kısa vadelerde ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kredidir. Kredinin faiz oranı kredinin kullanıldığı dakikadaki faiz oranları ile hesaplanır ve kredi kapatılana kadar faiz oranı sabit kalır.

Gün içi kredi: Gün içerisinde acil olan kredi ihtiyaçların karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bir günlük olan kredidir.

Döviz kredileri: Yapılan ihracat satışlarının teslimlerinde ihtiyaç duyulan döviz ihtiyaçların karşılanmış olduğu bir kredi paketidir.

Iskonto kredisi: Senet portföyünüzün üstelendiği kredilerdir

Nakit yönetim kredisi: Ziraat bankasında bir nakdi geçmişiniz bulunuyorsa ve vergi ile prim ödemelerinizde zorlanıyorsanız bu sıkıntıyı destekleyecek bir pakettir.

Taksitli krediler: Kredi limiti en üst düzey olan 50.000 liraya kadar uzun vadeli ve size özel taksit ödeme seçenekleri ile oluşturulmuş bir imkândır.

Ticari kredili mevduat hesabı: 1 ya da 3 aylık olarak geri ödeme imkânı sağlar. Hesabınız da kredinin ödenmesi için nakit para olmasa bile Ziraat ticari kredili mevduat hesabı ödemenizi zamanında gerçekleştirir.