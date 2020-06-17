Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama ekranı: Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi şartları ne?

Kamu bankaları koronvirüs sürecinden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik yeni kredi kampanyası başlattı. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşteriler için 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama ekranı krediye başvuru yapan tüm müşteriler tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine dair tüm detayları sizler için derledik..

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

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İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına öncelikle cep telefonunuz aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapmak için

Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz.

Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.