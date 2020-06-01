Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz krediye dair başvurular güncel olarak takip ediliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasına imkan tanıyor. Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTLARI NEDİR?



Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.

6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.