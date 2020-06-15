Ziraat Bankası destek kredi başvurusu | Ziraat Bankası destek kredi sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Ziraat Bankası destek kredi başvurusu yoğun ilgi görüyor. 12 ay vadeli ve düşük faiz seçenekleriyle vatandaşların dikkatini çekmeyi başarıyor. Ev almak isteyenlere konut, sıfır ya da ikinci el araç sahibi olmak isteyen kişilere ise taşıt kredisi veren Ziraat Bankası destek kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. 1 Haziran normalleşme planı sonrası sosyal hayatı canlandırmayı amaçlayan kamu bankaları 4 yeni krediyi hizmete sundu. Ziraat Bankası destek kredi sonuçları hakkında detaylar haberimizde.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, 4 yeni destek kredileri kamuoyuna duyurdu. Düşük faiz oranı seçenekleriyle sıkça tercih edilmeye başlandı. Her kredi için yalnızca bir defa başvuru imkanı sağlanıyor.

Konut, taşıt, tatil ve sosyal hayatı destek kredi paketlerinin faiz oranları ve vadeleri değişmektedir.

Destek kredi başvuruları internet üzerinden online olarak ya da şubelerden gerçekleştiriliyor.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİ SONUÇ SORGULAMA

Ziraat Bankası destek kredi başvurusu yapan vatandaşlar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Kredi başvurunuz onaylandıysa banak kısa mesaj yoluyla kredi onayı alıp almadığınızı açıklıyor. Bankanın müşterisi iseniz kredi başvuru sonucunuz telefonunuza mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden bildirilecektir.

DESTEK KREDİ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.