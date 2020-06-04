Ziraat Bankası destek kredi başvurusu yoğun ilgi görmeye başladı. Kamu bankaları tarafından hazırlanan 4 yeni kredi destek paketi sosyal hayatı canlandırmayı amaçlıyor. Ziraat Bankası destek kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası 12 ay ödemesiz konut kredi şartları nedir? azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacağı duyuruldu. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müşteriler sıfır veya ikinci el konut satın alımlarının finansmanına yönelik olarak Avantajlı Konut Kredisi ürünü sunmakta.

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL’dir (750 Bin TL dahil)

ZİRAAT BANKASI 12 AY ÖDEMESİZ KONUT KREDİ ŞARTLARI NEDİR?

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir