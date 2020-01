Ziraat Bankası bu yıl da her alanda aktif olacak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2020’de stratejilerinin tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlasını sunmak olduğunu söyledi. Aydın, “Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde ‘bir bankadan daha fazlası’ olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi. ‘Bankacılık Söyleşileri’ kapsamında AA’ya değerlendirmelerde bulunan Aydın, Ziraat Bankası’nın 2020 stratejisinin; ‘tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlası’ olduğunu vurguladı.

KOBİ’LERE 11 MİLYAR LİRA

“Geçen yıl sonu itibarıyla tarımsal üretime yönelik kredilerimiz 64 milyar TL’yi aşarak, kredili müşteri sayımız yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı” diyen Aydın, tarım sektörünün öncelikleri olmaya devam edeceğini kaydetti. Aydın, KOBİ’lerin uygun faiz ve vadelerle finansmana ulaşması için de çalıştıklarını belirterek, “Bu işletmelere son 1 yıllık dönemde yaklaşık 11 milyar TL finansman desteği sağlayarak işletmelerin finansman maliyetlerinin azaltılmasına ve finansman imkanlarına kolaylıkla ulaşılmasına katkıda bulunduk” dedi.

YURTDIŞINDAN 12 MİLYAR $ KAYNAK

REPO, sendikasyon, eurobond, uluslararası finansal kuruluşlardan borçlanma gibi yollarla önemli düzeyde bir kaynağı yurtdışından sağladıklarını belirten Aydın, “Yurtdışından temin ettiğimiz yabancı kaynak yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde” dedi.

TL’YE DÖNÜŞÜ DESTEKLİYORUZ

Hüseyin Aydın, Türkiye’de yatırım ve proje finansman kredilerinin tamamına yakınının döviz cinsinden olduğunu söyledi. Daralmış ve fazla veren cari dengeye bakarak, artık bankacılık sektörünün TL cinsinden uzun vadeli krediler konusunda daha cesur davranması gereken bir döneme gelindiğini vurgulayan Aydın, uzun vadeli TL ile finansman sağlamak amacıyla enflasyona, devlet iç borçlanma senetleri faizine ve TLREF endeksine dayalı değişken faizli kredi gibi yeni kredi ürünlerle müşterilere destek vermeye başladıklarını belirtti.

18 ÜLKEDE YER ALIYOR

Aydın, “Yurtiçinde 8 farklı alandaki iştiraklerimiz, 18 ülkede banka ve şube olarak yapılanmamızla hem yurt-

içinde hem de özellikle yurtdışındaki faaliyetleriyle ülkemize döviz kazandıran müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz. TL’ye dönüşü destekliyoruz” dedi.

KONUT KREDİLERİNDE PAYI % 31’E ULAŞTI

Sektördeki her 3 TL’lik kredi artışının yaklaşık 1 TL’sinin Ziraat Bankası tarafından sağlandığını anlatan Hüseyin Aydın, “Bu katkıyla sektörün TL kredi stokundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin yaklaşık 1 TL’sini Ziraat Bankası’nın sağlamış olduğunu göstermektedir. Kullandırılmış olan her 3 TL konut kredisinin de yaklaşık 1 TL’sini sağlayarak konut kredilerinde yüzde 31 pazar payına ulaştık. Bireysel ihtiyaçların finansmanında bireylerin finansal sıkışıklığının aşılmasına önemli katkılarda bulunduk. Yaklaşık 250 bin kişiye 3 milyar TL’ye yakın finansman desteği sunduk” değerlendirmesinde bulundu.

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE İLAVE FAİZ İNDİRİMİ

Aydın, kaynakların etkin kullanımı ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, bitkisel üretimde modern basınçlı sulama sistemlerini kullanan, jeotermal ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanan, hayvancılıkta kendi ihtiyaç duyduğu yemi üreten veya mera kullanan üreticilere daha fazla faiz indirim avantajı sağlanacağını söyledi. Aydın ayrıca, kadın çiftçilerle 40 yaşından küçük genç çiftçilerin ilave indirimlerle destekleneceğini ifade etti.

14 MİLYAR LİRALIK ‘İVME’

Hüseyin Aydın ayrıca, 2019 yılının mayıs ayı sonunda başladıkları İVME Finansman Paketi’yle de şu ana kadar 52 bine yakın müşteriye uygun vade ve faiz oranıyla yaklaşık 14 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.