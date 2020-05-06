Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru ekranı

Ziraat Bankası'nın 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır ? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru ekranı sıkça ziyaret ediliyor. Temel ihtiyaç desteği kredisi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından veriliyor. Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz krediye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTLARI NE?

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.