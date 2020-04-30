Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm kredi almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru ekranını sıkça ziyaret ediyor. Temel ihtiyaç desteği kredisi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından veriliyor. Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?



Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLANDI MI?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.