Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi nasıl alınır? Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç destek kredisi şartları ne?

Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi nasıl alınır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olanların başvurabileceği temel ihtiyaç kredisi için birçok vatandaşlar başvuruda bulundu. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları belli olacak. Ziraat Bankası ertelemeli ihtiyaç destek kredisine dair tüm detaylar haberimizde..

ZİRAAT BANKASI 36 AY VADELİ KREDİ NASIL ALINIR?



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Albayrak açıklamasında:"5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Dün itibarıyla 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

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Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç destek kredisi şartları ne?

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları belli olacak. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.