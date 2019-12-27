Ziraat, 20 yeni ödeme uygulaması başlatıyor

1 Ocak’tan itibaren vergi tahsilatlarının yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle Ziraat Bankası, tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamasını hayata geçiriyor. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şu bilgileri verdi:

HANGİ SEÇENEKLER VAR?

“Yeni yılda tüm müşterilerimiz Ziraat Bankası şubeleri, ATM’leri, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla TC kimlik numarası veya vergi numarası, vergi tahakkuk numarası veya tahakkuk fişindeki barkod bilgisiyle vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilecek. Müşterilerimiz vergilerini dilerlerse Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartıyla dilerlerse de otomatik ödeme talimatıyla ödeyebilir. Ayrıca müşterilerin Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi üzerinden de BANKKART ile vergi ödeme imkanı bulunuyor.”

‘BARKOD’LA HIZLI VE KOLAY İŞLEM

‘Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi’yle vergi ödemeleri bir üst seviyeye taşınıyor. Ödeme yapılırken yalnızca belge üzerindeki barkod ATM’ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor. Açıklamaya göre; mükelleflerin bağlı olunan vergi daireleri’nden veya GİB internet vergi dairesiyle interaktif vergi dairelerinden alacakları ‘Vergi Tahakkuk Fişi’nin sağ üst tarafındaki barkodu, ATM’deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil’den cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlanacak.

5.369 ATM’DE BU TEKNOLOJİ VAR

Verilen bilgiye göre, Türkiye genelinde 7.250 ATM’si olan Ziraat Bankası’nın aralık ayı itibarıyla 5.369 ATM’sinde barkod okuma teknolojisi var. Bu teknoloji sayesinde Ziraat Bankası müşterisi olsun veya olmasın tüm mükellefler barkod okuyucusuna sahip Ziraat Bankası ATM’lerinden 7 gün 24 saat anında ve kolaylıkla vergilerini ödeyebilecek.