Zimbabve'den Türkiye'ye çağrı: Türk mallarına ihtiyacımız var

Zimbabve'nin Ankara Büyükeçisi Alfred Mutiwazuka, Türk iş insanlarına yatırım çağrısı yaptı. Ankara'nın Afrika'nın talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Mutiwazuka, "Şu anda Zimbabve'de mağazalarımızda satılacak ürün yok. Ülkemizde Türk mallarının satılmasına ihtiyaç var." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini "açılım politikası" olarak başlattığını anımsattı. İlişkilerin zaman içinde, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ikili ilişkileri eşit ortaklık ve yarar temelinde geliştirmeyi hedef alan "ortaklık politikası"na dönüştüğünü vurgulayan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı dönemi de dahil olmak üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret etmesinin kıtayla ilişkileri geliştirdiğini bildirdi.

Baran, 2008 yılında 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliği sayısının 36'ya çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin Afrika kıtası ile 2002 yılında 4,3 milyar dolar olan ticaretinin 2019 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Baran, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ticaretin de geçen yıl sonu itibarıyla 17,7 milyon dolar düzeyinde olduğunu aktardı.

Baran, "Bu rakamın artması için ATO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ankara, 10 teknoloji bölgesi, 12 organize sanayi bölgesi ile Afrika'nın talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip. Zimbabve ile ticareti geliştirmek için iki ülke reel sektörünü bir araya getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Zimbabve'nin tarım ülkesi iken tarım ithalatçısı haline gelmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Baran, bu ülkenin bulunduğu sıkıntılardan çıkması ve Türkiye ile ticari ilişkilerinin gelişmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

- "TÜRK MALLARINA İHTİYACIMIZ VAR"

Büyükelçi Mutiwazuka da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin özellikle son 15 yılda yaşadığı ekonomik gelişmeyi nasıl sağladığını öğrenmek istediklerini bildirdi. Türk şirketlerini Zimbabve'ye yatırıma ve ticarete davet eden Mutiwazuka, "Şu anda Zimbabve'de mağazalarımızda satılacak ürün yok. Ülkemizde Türk mallarının satılmasına ihtiyaç var. Türk iş insanları mallarını Zimbabve'ye soktuğunda 50 milyonluk bir nüfusa gümrük vergisi olmadan ürün satma imkanına sahip olur." ifadelerini kullandı.