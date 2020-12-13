Zeytinin sırrını bulup altın madalya aldılar

İstanbul’da yazılım şirketleri bulunan Sergül Yücekök, 2014’te işleri ortağına bırakarak Fethiye’ye yerleşti. Yoğun iş temposundan yorulduğu için bu kararı aldığını söyleyen ve şimdi Sidyma’nın genel müdürü olan Yücekök, burada goji berry üretimine başladı. Bu meyvenin faydalarını araştırırken daha önce hiç bilmediği polifenol ile karşılaştı. Bu maddenin faydalarını ve zeytindeki miktarını öğrenince ise çalışmalarını bu alana kaydırdı. Sergül Yücekök, adeta ‘her derde deva’ niteliğindeki polifenol için, “Başka meyvelerde de polifenol var ancak zeytinin kromozom sayısıyla insanınki aynı. Bu sayede zeytinyağının içindeki polifenol vücut tarafından yüzde 92 oranında emiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK GIDASI SAYILDI



Yücekök, bu sebeple içindeki polifenol oranı normal zeytin yağlarından çok daha yüksek olan zeytinyağı ekstresi üretimine başlıyor. Eğer bir kilogramda 250 miligramın üzerinde polifenol yer alıyorsa Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı ve ABD Gıda ve İlaç Ajansı bu ürünü sağlık gıdası kabul ediyor. Sonuç olarak bu ürün eczanelerde diğer besin takviyeleri gibi satılabiliyor. Aydın’da uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvarları olduğunu ve ürünlerini burada analiz edebildiklerini anlatan Yücekök, “Buradaki analizlerde 1037 mg/kg polifenol oranını yakaladık. Atina Üniversitesi’nin farmakoloji bölümünde yapılan testlerde 1430 mg/kg değerine ulaştık. Binin üzerindeki bir değer Türkiye’de ilk kez üretildi” diye konuştu.

YARARI SAYMAKLA BİTMİYOR



Yüksek polifenollü bu ürünün her sabah aç karınla bir tatlı kaşığı tüketildiğinde sindirim sistemini düzene soktuğunu belirten Sergül Yücekök, “Reflü, gastrit ve benzeri şikayetleri 15 içerisinde ortadan kaldırıyor” dedi. Yücekök, ürün için “Bağırsaklardaki polip problemini ortadan kaldırıyor, yüksek tansiyonu düzenliyor, bağışıklık sistemini, kalp damar sağlığını destekliyor. Yüksek polifenollü zeytinyağı aynı zamanda anti-oksidandır ve aynı anda iltihap önleyici ve söktürücüdür” diye konuştu.

EN KALİTELİSİNİN LİTRE FİYATI 1400 TL



Normal zeytinyağlarının litresinin 3-4 kilogram zeytinden elde edildiğini kendi ürettikleri zeytinyağı ekstresinin ise 50 kilogram zeytinden üretildiğini vurgulayan Yücekök, bu sebeple maliyetli bir ürün olduğunu ve en yüksek polifenol değerine sahip yağın litre fiyatının 1400 liraya denk geldiğini söyledi.