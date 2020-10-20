Zarardaki Sürat Kargo'nun kârı TMSF'de yüzde 241 arttı

Sürat Kargo, Kovid-19’a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen TVRM Kovid-19 sertifikasını dünya genelinde kendi sektöründe alan ilk kargo şirketi oldu. Sertifikanın duyurulmasına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ/PDY aidiyeti belirlenen şirketlerin TMSF’ye geçtiğini anımsattı. Bu kapsamda ellerinde bulunan şirket sayısının 806 olduğunu bildiren Gülal, “30 Eylül itibarıyla bu şirketlerin aktif büyüklüğü 66.5 milyar lira. Bu şirketlerimizde 40 bin 371 kişi çalışıyor” dedi. Gülal, 2016 Kasım’dan itibaren TMSF kayyumluğunda yönetilen Sürat Kargo’nun, inanılmaz bir başarı hikayesi yazdığını ve Türk lojistik sektöründe ilk 4’te olduğunu bildirdi. Gülal, şu bilgileri verdi:

700 MİLYON TL CİRO



“Kasım 2016’da şirketin 275 milyon liralık cirosu vardı. Eylül itibarıyla yüzde 90 artışla 522 milyon liralık ciroyu yakaladı. Geçen yıla göre yüzde 34 artış var. Şirketi devraldığımızda aktif büyüklüğü 91.2 milyon liraydı. Eylül itibarıyla yüzde 95 büyümeyle 177 milyon liraya ulaştı. Devraldığımızda zarar eden bir şirketti, 12.7 milyon lira net zararı vardı. Yine eylül sonu itibarıyla şirket, 20 milyon lira net kâr elde eder duruma geldi. Yüzde 241’lik artış var. Yıl sonu hedefimiz 40 milyon lira net kâr, 700 milyon liralık ciro.” Gülal, çalışan sayısının 5 bin 669’dan 7 bin 280’e çıktığını belirterek, “Zarar eden şirketi net kâr elde eden bir firma haline getirdik” diye konuştu

SATIŞ PLANI VAR



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bir gazetecinin Sürat Kargo’nun satılıp satılmayacağına ilişkin sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: “Satış düşüncemiz var. Ancak ihale takvimi netleşmiş değil. Belki önümüzdeki dönemde, belki 2021’in ilk çeyreğinde Sürat Kargo’yla ilgili bir satış aksiyonu almak istiyoruz.”

DÜNYADA KOVİD-19 SERTİFİKASI ALAN İLK KARGO ŞİRKETİ



RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı da, TVRM programının insandan insana bulaşıcı bütün risklere karşı alınan önlemleri ihtiva ettiğini hatırlattı. Namlı, “Sürat Kargo, lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket. Bu sertifika verilirken kalite yönetiminden iş sağlığı güvenliğine, çevre yönetimine kadar uçtan uca tüm kriterler değerlendiriliyor. Bunlara ek olarak Kovid-19’a karşı hijyen, maske ve mesafe gibi konular denetleniyor” ifadelerini kullandı. Namlı, toplantının sonunda sertifikayı Muhiddin Gülal’a takdim etti.