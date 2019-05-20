Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Enflasyona göre taban maaşları hesaplama!

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı bin 200 lirayı bulacak. Kesin zam oranları 3 Temmuz’da öğrenilecek. Aynı ay içerisinde zamlar emeklilerin hesabına yatırılacak.

EN DÜŞÜK BAĞKUR ESNAF EMEKLİ MAAŞI



Eğer Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa, en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 702 liraya çıkacak.



BAĞKUR TARIM EMEKLİ MAAŞI



Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen bin 189 lira olan en düşük aylık yüzde 6.7 artışla bin 269 liraya yükselecek.

SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 940 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 125 liradan bin 200 liraya ulaşacak.







BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?



12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı.

DİKKAT! SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALIR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; her 100 çalışandan 32'si kayıt dışı. Bu gerçeğin işçiler açısından önemli olumsuz sonuçları var. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum bırakılıyor. Emeklilik için gereken prim ve gün de eksik kalıyor.

SİGORTASIZ ÇALIŞANIN AİLESİNİ DE ETKİLİYOR

Bu olumsuz tablo sadece sigortasız çalışan işçinin kendisini değil, eşi ve çocuklarını da etkiliyor. Onlar da sağlık hak sahipliğinden mahrum kalıyor. İşçiler bu durum karşısında çaresiz değil. Yasayla sağlanan haklar var. Yani sigortasız çalıştırılan işçiler bu haklarını aramalı. Bunun ilk yolu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) şikayet.

İŞTEN ÇIKMADAN ŞİKAYET EDİLMELİ

SGK'nın işçi şikayetlerine göre işlem yapabilmesi için ise işçilerin işten ayrılmamış olması gerekiyor. İşten çıktıktan/çıkarıldıktan sonra yapılan şikayetlerin olumlu sonuç vermediği ifade ediliyor. Ancak, işçinin elinde yazılı belge varsa işten çıktıktan sonra yapılan şikayetlerden de işçi lehine sonuçlar çıkabilir.

TESPİT DAVASI HAKLARI VAR

SGK'ya ve diğer kurumlara şikayetlerden bir sonuç çıkmazsa çalışanın dava açma hakkı var. İşçiler sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açacakları hizmet tespit davasıyla da tespit ettirebilir. Mahkemece tespit edilen ücretlerle çalışma gün sayıları SGK tarafından dikkate alınır ve o işçinin sigortasına geriye dönük işlenir.

KAZANCI 3 KAT ARTAR

Çalıştığı işyerinde sigortasız olduğunu iddia ederek SGK'ya başvuran işçileri, işveren çoğunlukla çıkarıyor. Eğer işyerinde 30'un altında işçi varsa, SGK'ya şikayeti sebebiyle kişi işten çıkarıldığında işveren 'kötü niyetli' sayılacak ve ihbar tazminatının 3 katı tutarında 'kötü niyet tazminatı' ödeyecek. Eğer kişi 30 ve üzeri işçinin olduğu bir yerde çalışıyor ve sigortasız çalıştırıldığını SGK'ya bildirdi diye işten çıkarılıyor ise 'iş güvencesi kapsamında' işe iade davasını kazandığında işveren işe iade etmezse, o işçiye en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında 'iş güvencesi tazminatı' ödemek zorunda kalır.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI VAR

İşverenin işçisini hiç sigortaya bildirmemesi, sigorta primlerini ödememesi ve sosyal haklardan mahrum bırakması, işçiye haklı fesih imkanı veriyor. Düşük ücretten bildirim de haklı fesih nedeni. Bütün bu durumlarda iş sözleşmesini sona erdiren işçi, kıdem tazminatını alır. İşveren her çeşit sigortasız çalıştırma halinde o işçinin kıdem tazminatını da ödemek zorunda.