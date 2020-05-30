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  3. Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2020 memur maaş zammı ne olacak?
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:39 | Son Güncelleme:

Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2020 memur maaş zammı ne olacak?

Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak" Temmuz 2020 memur maaş zammı ne olacak"

Temmuz ayına kısa bir süre kala Temmuz emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2020 memur maaş zammı ne olacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam beklentisi içerisindeler. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Emekli memur zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayı zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam almayı bekliyorlar. Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2020 memur maaş zammı ne olacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Emekli ve memur Temmuz zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

GÖZLER TEMMUZ ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.


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