Zabıt katibi ve mübaşirlerin maaşları ne kadardır? KPSS atama puanları kaçtır?

Zabıt katibi ve mübaşirler Adalet Bakanlığı tarafından atanan yardımcı yargı personellerine verilen isimdir. Türk hukuk sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Bölge mahkemelerinde, yerel mahkemelerde, seçim kurullarında, icra dairelerinde ve daha birçok yerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Kalem işleri, yazışma ve dosyalama, duruşma tutanaklarının düzenlenmesi, sekreterya gibi görevlere sahiptirler. Ülkemizde her sene çok sayıda zabıt katibi alımı gerçekleştirilmektedir. Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler ise zabıt katibi ne kadar maaş alıyor merak etmektedirler.

Mahkemelerde mahkeme salonu ve koridorunun işleyiş ve düzenini sağlayan mübaşir ya da diğer adıyla çağırıcı personel ile mahkeme salonunda tüm konuşmaları, cevapları, iddiaları, hakimlerin beyan ve kararlarını kayıt altına alan zabıt katipleri devlet memurları kanunu hükümlerince maaş alırlar. Adalet Bakanlığı personel kadrolarının en önemli yapı taşlarından olan zabıt katipleri ve mübaşirlerin maaşları memur maaş zammı oranına göre artmaktadır.



Adalet koridorlarının en bilindik yüzleri olan ve mahkeme salonlarının işleyişinde önemli rol oynayan, davalı, davacı ve tanıkları çağıran mübaşirler, duruşmaların disiplininden birinci derecede sorumludurlar. Mahkeme boyunca düzen, asayiş ve disiplini sağlamada hakimlerin en önemli yardımcısı pozisyonundadırlar.

Mübaşir olabilmek için en az lise mezunu olmak ve KPSS lise sınavından en az 70 alarak mülakata girmeye hak kazanmak gerekmektedir. Adalet Bakanlığının açtığı kadrolara başvuran şartları taşıyan adaylar mülakatlar sonucunda seçilmektedir.



Açıklanan 4 aylık enflasyon rakamları da emeklilere enflasyon farkı zammının uygulanacağı yönünde oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak gibi görünüyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı.



3 Ocak'ta açıklanacak son rakam ile 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da kesinleşecek. Kasım ve Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşan miktar kadar enflasyon zammı alacak. Ekim 2020'de enflasyon yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu. Adalet personelinin maaş artışları memur maaş zammıyla birlikte olmaktadır. 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde %3 maaş zammı alan memurlar 2021 yılının ikinci 6 aylık diliminde de aynı oranda (%3) maaş zammı alacaklardır.



Mübaşirlerin maaşı bekar ve yeni başlayan bir memur için 2020 yılı maaşı 3,589 TL'dir.

ZABIT KATİBİ MAAŞLARI 2020

Adalet Bakanlığı personel kadroları içerisinde en önemli birimlerden bir tanesi kuşkusuz mahkemelerin yazıcı memurları olan zabıt katipleridir. Zabıt katibi olmak için en az lise mezunu olmanız yeterlidir. Hal durum böyle olunca bu mesleğe olan ilgi de bir hayli fazladır. Lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu olan adaylar bakanlık tarafından yayınlanan ilanlara başvuru yapmalılar. Bu süreci ve adayların sağlamaları gerek başvuru şartlarını Zabıt Katibi Nasıl Olunur yazımızdan detaylı olarak öğrenebilirsiniz

Zabıt katibi maaşları, 2020 yılında diğer memur maaşları gibi zamlanmıştır. Bununla beraber enflasyon zammı da almışlardır. Lise mezunu, ön lisans mezunu, üniversite mezunu olan zabıt katiplerinin yeni maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

D/K Hizmet Yılı Net Maaş 1/4 25 ve üstü 4722 TL 1/4 24 4720 TL 9/1 0 3571 TL 9/2 1 3568 TL

Tabloda gördüğünüz üzere işe yeni başlayan yani zabıt katibinin başlangıç maaşı 3568 TL olarak belirlenmiştir. En yüksek zabıt katibi maaşı ise 4105 TL’dir. Derece ve kademelerine göre zabıt katibi maaşları tablosu net maaşlardır ve bu maaşlara aile yardımı, çocuk yardımı, döner sermaye gibi ek ücretler dahil edilmemiştir. Bu rakamlarla beraber bir zabıt katibinin elde ettiği aylık gelir daha da yükselmektedir.

Bu yazımızda sözleşmeli ve kadrolu zabıt katibi kaç lira, kaç TL maaş alır, zabıt katibi güncel maaşları ne kadardır, yeni maaş artışıyla YSK, Adalet Bakanlığı ve İcra Dairesi zabıt katibi yeni maaşları ve Ocak Temmuz ayı maaş zammı hakkında bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.