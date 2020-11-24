Yüzde 90 yerlilik oranıyla TürkTraktör'den 1 milyonuncu traktör gövdesi

Türkiye'de çiftçilere sunduğu New Holland ve Case IH markalı traktörleriyle, pazardaki kesintisiz liderliğini 14. yılına taşıyan TürkTraktör, transmisyon, şanzıman, redüktör ve hidrolik kaldırıcıdan oluşan traktör gövdesinde 1 milyonuncu üretimi gerçekleştirdi.

AA'da yer alan habere göre, pazarda yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan tek şirket olarak öne çıkan TürkTraktör, aynı zamanda sektörün 48 beygirden 140 beygire kadar çok farklı kapasitelerdeki traktörlere uygun gövde üretimini yapabilme esnekliğine sahip tek üreticisi olma özelliğini de taşıyor.

TürkTraktör yaptığı yatırımlarla traktör, motor ve gövdeye ek olarak bu yılın başında yerli üretimine başladığı New Holland ve Case markalı kazıcı yükleyici iş makineleri ile de pazarın ihtiyacı olan ürünleri yerli üretim avantajları ile sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, Türkiye'de 1973 yılından bu yana traktör gövdesi üretimi yaptıklarını belirtti.

Özdöngül, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörünün en köklü şirketi olarak, ülke tarımının gelişimi için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yerli üretimi en büyük önceliklerimiz arasında bulunduruyoruz. Sahip olduğumuz yüksek üretim kapasitemizle, ülke ekonomisine olan katkımızı sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi motorumuzu kendimiz üretiyor, ihraç ediyoruz. Bugün 1 milyonuncusunu ürettiğimiz gövdeler ile de üretim gücümüzü ortaya koyuyor, hem müşterilerimize hem de ekonomiye verdiğimiz katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Tıpkı traktörlerimizle olduğu gibi, ihraç ettiğimiz gövdelerle de ülkemizin dış ticaret potansiyeline destek sağlıyoruz.

Yurt içindeki başarılarımızın yanı sıra küresel iş ortağımız CNH Industrial'ın da tüm dünyada adetsel anlamda en büyük gövde üretimi yapan tesisi olduğumuzu belirtmek isterim. 1 milyonuncu traktör gövdesi, başarılarımızı daha da ileriye taşımak için, çalışmalarımızda bizlere önemli bir motivasyon kaynağı oldu."