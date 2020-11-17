17 Kasım 2020 Salı 09:41 | Son Güncelleme:
Yurtiçi piyasalar faiz kararına odaklandı: Dolar/TL 7.70 seviyesinde güne başladı
Yurtiçi piyasalar Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar Türk lirası karşısında 7.70 liradan işlem görüyor. Avro ise güne 9.12 seviyelerinde başladı.
Merkez Bankası'nın Kasım 2020 faiz kararına odaklanan yurtiçi piyasalar bugün sakin seyrini sürdürüyor. Perşembe günü açıklanacak karar öncesi İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 7,70 liradan, avro ise 9,1290 liradan güne başladı.
AA'da yer alan habere göre, serbest piyasada 7,6980 liradan alınan dolar, 7,7000 liradan satılıyor. 9,1270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1400 lira olmuştu.