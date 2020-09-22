Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019’un başından bugüne kadar proje kapsamında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirmenin hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle, Türkiye'deki tüm kamu kurumlarıyla iş birliği halinde gerçekleştirdiği "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi projesi kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşların talepleri tespit edilerek, boşanma kararlarının tescilinden, yabancı ehliyetlerin Türkiye'de kullanım süresine, vatandaşların çocuklarının korunmasından, emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına uzanan 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirme hayata geçirildi.

TÜRK DİASPORASI DEĞER ÜRETEN BİR GÜCE DÖNÜŞTÜ

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 milyon nüfusuyla Türk diasporasının bugün ekonomiden bilime, sanattan spora, her alanda dünya çapında değer üreten bir güce dönüştüğünün altın çizdi. Türk dispora tarihinden bahseden Bakan Ersoy, temellerin 1960’larda atıldığını belirterek, “Almanya, ardından Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avustralya ile yapılan iş gücü anlaşmaların ardından geçen 60 yılda vatandaşlar misafir işçi statüsünden çıkarak, bulundukları ülkelerin vatandaşlığını alarak toplumun asli unsurları haline geldi. Bugün ise 6 milyonu aşan nüfuslarıyla Türk diasporası dördüncü nesle ulaşmış, ekonomiden bilime, sanattan spora, her alanda dünya çapında değer üreten bir güce dönüşmüştür” diye konşutu.

VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN SEFERBERLİK İÇİNDEYİZ

Yurt dışında yaşayan Türklerin ihtiyaçlarının zaman içinde artarak değiştiğini, devletin sunduğu hizmetlerin de çeşitli ve kapsamlı hale geldiğini ifade eden Ersoy, "Son 10 yılda Türkiye'nin yakaladığı gelişme ivmesi, yurt dışındaki Türklerin hayatına da yansımıştır. Kamu diplomasisi ve farklı dış politika imkanlarının daha etkin kullanılması ile Türk diasporasını güçlendirmek ve Türkiye ile bağlarını en üst seviyede muhafaza etmek için çeşitli önlemler art arda hayata geçirilmiştir. Devletimizin tüm kurumları, yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü beklentilerini karşılamak için seferberlik içindedir. Zira insanlarımızın idari ve yasal, tüm resmi işlemlerinde, devletin kucaklayıcı, kapsayıcı ve sıcak yüzünü görmeleri büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

İlgili bakanlıkların yurt dışında yaşayan Türk diasporası için önemli çalışmalara imza attığını sösyelen Bakan Ersoy, Mavi Kart uygulamasından ailevi ve sosyal yardımlara, eğitimden hukuki süreçlere ve askerliğe kadar hayatın her alanında tüm ihtiyaçlara en hızlı ve etkili şekilde çözüm ürettiklerini vurguladı.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA SUNULAN İMKANLAR GELİŞİYOR VE ÇEŞİTLENİYOR

Yurt dışındaki vatandaşlara sunulan imkanların talep ve şartlara göre sürekli geliştiğini ve çeşitlendiğini dile getiren Bakan Ersoy, “Devletimizin sunduğu tüm imkanlar, günün şartlarına göre sürekli geliştirilmekte ve çeşitlendirilmektedir. Böylece diasporamızın büyük potansiyelinin daha da artırılmasına katkı sağlanacaktır. Hayata geçirdiğimiz proje, bu anlayışın bir sonucudur. Proje süresince son derece geniş ölçekte mevzuat derlemeleri, hizmet envanteri oluşturma çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren raporlamalar gerçekleştirdik. İstişare toplantıları düzenledik” dedi.

HİZMETTE 'SON' DİYE BİR KAVRAM YOKTUR

YTB’nin koordinasyonunda, 2019’un başından bugüne kadar 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirmenin hayata geçirildiğini belirten Ersoy, boşanma kararlarının tescilinden, yabancı ehliyetlerin Türkiye'deki geçerlikik süresine, çocukların vatandaşlığının korunmasından emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına kadar yapılan kapsamlı çalışma ile yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye aidiyet ve devletlerine güven duygusunu güçlü bir şekilde pekiştirdiklerini aktardı. Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerin artarak devem edeceğine vurgu yapan Bakan Ersoy şunları kaydetti: “Biz, bugün projemizin kapanış toplantısını yapıyoruz ancak hizmette 'son' diye bir kavram yoktur. Önümüzdeki dönemde, proje sırasında gerçekleştirilen anketlerin ve odak görüşmelerin ortaya koyduğu 35 ayrı konu başlığında kamu kurumlarımızla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir. İnşallah daha güçlü bir Türk diasporası için kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışma ruhunu devam ettirerek nice güzelliklere hep birlikte imza atacağız”

MERKEZİNE VATANDAŞLARIMIZI ALAN BİR YAKLAŞIM VAR

YTB'nin kuruluş misyonuna ve vizyonuna uygun güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ise, kurumun çalışmalarını geliştirmek, hizmetlerini artırmak ve yaygınlaştırmak için ilave bütçe kaynağı konusunda da her zaman kendilerini desteklemeye gayret ettiklerini bildirdi.

Mevzuat değişikliklerine dönük yapıcı yaklaşımların önemli olduğunu dile getiren Ağbal, "Merkezine vatandaşlarımızı alan bir yaklaşım var. Başvuruların kolaylaştırılması, mevzuatta engel niteliği oluşturan birtakım düzenlemelerin ortadan kaldırılması ve hizmete erişimin sağlanması noktasında da gerek kanun gerekse yönetmelik değişikliklerinin bu çalışma neticesinde yapılmış olması ve yapılmaya devam edilecek olması da son derece kıymetli. Bu çalışmanın akabinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da YTB'yi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızı bütçe imkanları çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

YTB YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN SESİ

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren de projeye kapsamında hayata geçirilen düzenlenmelere ilişkin bir sunum yaptı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların büyük bir diaspora olma yolunda ilerlediğini kaydeden Başkan Eren, vatandaşların talepleri doğrultusunda proje çerçevesinde mevzuat ve kanun değişikliğine gidilerek iyileştirmeler sağlandığını bildirdi. YTB’nin yurt dışındaki vatandaşların sesi olduğunu ifade eden Başkan Eren, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki çok farklı bakanlıklar nezdinde birtakım talepleri var. Talepleri olmasa bile zaman içinde güncellenmesi gereken kanunlar var. Hemen hemen tüm bakanlıklarımızın görev alanına giren kanun değişiklikleri ve mevzuat değişiklikleri söz konusu. Türkiye’deki mevzuata ilişkin, kanuni haklarına ilişkin birtakım düzenlemeleri yapmak için onların sesi olmaya ihtiyaç var. Biz YTB olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa’da güçlü bir Türk diasporası var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İçerisinde iş insanları, sanatçılar, sporcular var. Yurt dışında adeta Türkiye’nin bir yansıması konumundalar” diye konutu.

ÇALIŞMALARIN NETİCESİNDE İSE YASAL VE İDARİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAYATA GEÇİRDİK

Yurt dışında yaşayan vatandaşların talepleri dikkate alınarak proje için geniş çapta bir çalışma başlattıklarına dikkat çeten Başkan Eren, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerinin hepsinin derlenmesi ve mevzuatın çıkarılması için bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yatırım için başvuruda bulunduk. Akabinde çalışmalara başladık. Sahadan bize yansıyanları tespit ederek kamu kurumlarımızla ihtiyaca yönelik nasıl mevzuat değişiklikleri yaparız bunu çalıştık. 46 kamu kurumundan 1288 mevzuatı derledik. Vatandaşa dokunan 28 ayrı hizmet biriminden toplamda 322 hizmetin yer aldığı envanter oluşturduk. Kamu kurumlarımızla 43 tematik toplantı gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların neticesinde ise yasal ve idari değişiklikleri hayata getirdik” dedi.