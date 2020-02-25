Yurtdışındaki sporcular hizmet ihracatçısı sayılsın

Teknolojiye dayalı ölçümlerle daha net rakamlar alınacağını ifade eden Aycı, “Gerçek değeri ölçmek için TÜİK ile ortak çalışıyoruz” dedi. Yerli sporcunun yurt dışındaki faaliyetten elde ettiği gelirin de ihracat olarak değerlendirileceğini belirten Aycı, “Sporcularımızın yurt dışında elde ettiği gelirler hizmet ihracatına girer” dedi.