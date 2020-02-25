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  3. Yurtdışındaki sporcular hizmet ihracatçısı sayılsın

Yurtdışındaki sporcular hizmet ihracatçısı sayılsın

Yurtdışındaki sporcular hizmet ihracatçısı sayılsın

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede hizmet ihracatının görünenden yüksek olduğunu söyledi.

Teknolojiye dayalı ölçümlerle daha net rakamlar alınacağını ifade eden Aycı, “Gerçek değeri ölçmek için TÜİK ile ortak çalışıyoruz” dedi. Yerli sporcunun yurt dışındaki faaliyetten elde ettiği gelirin de ihracat olarak değerlendirileceğini belirten Aycı, “Sporcularımızın yurt dışında elde ettiği gelirler hizmet ihracatına girer” dedi.


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