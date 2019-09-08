Yurtdışında 'havadan' maden atağı başlıyor

Enerji ve maden alanındaki tecrübesini yurtdışına da taşımak isteyen Türkiye, maden arama ruhsatı aldığı ülkelerde harekete geçiyor. Türkiye hem Özbekistan hem de Sudan’da ruhsat aldığı alanlarda tarama başlatıyor. Çalışmalarla Özbekistan ve Sudan’da havadan maden röntgeni çekilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) çalışmalarına Özbekistan’da başlarken, Sudan’daki saha kasım veya aralıkta incelenecek.

30 GÜNDE BİTECEK

Özbekistan’a giden MTA ekibi ve uçağı 23 Ağustos’ta ölçüm almaya başladı. Uçaklar 20 bin kilometrelik uçuşla taramayı neticelendirecek. Çalışmaların koşullar ve hava şartlarına bağlı olarak 30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

BÖLGENİN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Havadan jeofizik çalışmaları yeni çalışılacak bölgelerin jeolojilerinin daha net bir şekilde görülmesini, bölgenin röntgeni çekerek maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgelerin tespit edilip alanların daraltılmasını sağlayacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak haritalar ve diğer bilgilerle nokta atışla arama ve sondaj yapılabilecek.