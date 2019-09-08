Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Yurtdışında 'havadan' maden atağı başlıyor

Yurtdışında 'havadan' maden atağı başlıyor

Yurtdışında 'havadan' maden atağı başlıyor

MTA, Özbekistan madenlerini tarıyor. 20 bin kilometrelik uçuşla maden alanları aranacak. Sudan’da da çalışmalar kışın başlıyor.

Enerji ve maden alanındaki tecrübesini yurtdışına da taşımak isteyen Türkiye, maden arama ruhsatı aldığı ülkelerde harekete geçiyor. Türkiye hem Özbekistan hem de Sudan’da ruhsat aldığı alanlarda tarama başlatıyor. Çalışmalarla Özbekistan ve Sudan’da havadan maden röntgeni çekilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) çalışmalarına Özbekistan’da başlarken, Sudan’daki saha kasım veya aralıkta incelenecek.

30 GÜNDE BİTECEK 

Özbekistan’a giden MTA ekibi ve uçağı 23 Ağustos’ta ölçüm almaya başladı. Uçaklar 20 bin kilometrelik uçuşla taramayı neticelendirecek. Çalışmaların koşullar ve hava şartlarına bağlı olarak 30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. 

BÖLGENİN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Havadan jeofizik çalışmaları yeni çalışılacak bölgelerin jeolojilerinin daha net bir şekilde görülmesini, bölgenin röntgeni çekerek maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgelerin tespit edilip alanların daraltılmasını sağlayacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak haritalar ve diğer bilgilerle nokta atışla arama ve sondaj yapılabilecek.

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
21 Aralık'ta asker yolcusu 
Mustafa Keser sahnede gaf yaptı
Eylülde aşk başkadır
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
<p>Kars´ın Kağızman ilçesinde, yörenin tescilli ürünlerinden ´uzun elmalar´da olgunlaşma sürecinde y

Ay Yıldızlı ´Uzun Elmalar´ İlgi Görüyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Alanya'daki kazılarda bulundu... Böylesi hiç görülmedi

iPhone 11 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler?