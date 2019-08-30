'Yurtdışına giden dolar içeride kalacak'

BORSA İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk Lirası referans faiz oranı olan TLREF’i oluşturduklarını açıkladı. Çetinkaya, “Bankalar uzun vadeli TL finansman sağlamak, sabit faizli uzun vadeli TL kredilerinin faiz riskini yönetmek için yurtdışında milyarlarca dolar tutmak durumunda kalıyor” dedi.

BANKALARI BEKLİYORUZ

Çetinkaya, “TLREF’e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurtdışına göndermesine gerek kalmayacak” diye konuştu. İlk işlemi Ziraat Bankası yaparken, Çetinkaya diğer bankaların da seri bir şekilde benzeri ihraçlar yapmalarını beklediklerini söyledi.

TL İÇİN FIRSAT GÖRDÜK

Çetinkaya, G-20 ligindeki ülkelerin artık gerçek işlemlere sahip piyasalarda oluşan gecelik faizlere dayalı bir altyapı kurmaya çalıştığını belirterek, “TL için büyük bir fırsat gördük” dedi. Çetinkaya, TLREF kural seti için kurulan Daimi Komite’nin, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Borsa İstanbul temsilcilerinden oluştuğunu aktardı.

İLK TAHVİL İHRACI ZİRAAT BANKASI’NDAN

Ziraat Bankası da bir ilke daha imza atarak Borsa İstanbul tarafından 17 Haziran’dan itibaren yayımlanmaya başlanan ‘BİST TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’nın değişken faiz referansı olarak kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi. 28 Ağustos’ta 1 yıl vadeli 3 ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli Türk Lirası tahvil ihracı tamamlandı. Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Borsa İstanbul’un yayımlamaya başladığı bu referans faiz oranı ve endeks, bankalarca bu tür ürünlerin daha yaygın kullanımının önünü açmıştır” ifadelerini kullandı.

KREDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLACAK

Murat Çetinkaya, şöyle devam etti: “TLREF’e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurtdışına göndermesine gerek kalmayacak. Değişken döviz faizine değil de TLREF’e dayalı bir swap mekanizması finansal sistemin kaynakları daha etkin kullanmasını sağlayarak kredi maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak” dedi.

KUR VE FAİZ RİSKİNİ YÖNETME İMKANI

TLREF’in TL’de uzun vadeli faiz riskini yönetme imkanını nasıl sağladığını bir örnekle açıklayan Çetinkaya, şunları söyledi: “10 yıl vadeli konut kredisi aldığınızı düşünün. Banka size bu krediyi mevduat müşterilerinden topladığı kısa vadeli değişken maliyetli kaynakla kullandırmak zorunda. Buna faiz riski diyoruz. Bankaların bu riski bertaraf etmek için en sık kullandıkları yöntem yabancı bankalarla takas. TLREF olursa dövizle takasa gerek kalmadan, sabit ve değişken TL faiz takas anlaşmasıyla faiz riskimizi yönetme imkanına kavuşuruz.”