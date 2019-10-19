Yurtdışı harcı ‘cep’ten ödenebilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyona indirildi, vergisel açıdan kritik sektörler zorunlu olarak kapsama alındı. Tebliğle yurt dışı çıkış harcı artık internet ve mobil kanallardan da artık ödenebilecek.