Yurtdışı harcı ‘cep’ten ödenebilecek

Buna göre E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyona indirildi, vergisel açıdan kritik sektörler zorunlu olarak kapsama alındı. Tebliğle yurt dışı çıkış harcı artık internet ve mobil kanallardan da artık ödenebilecek.