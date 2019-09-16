Yurt içi petrol üretiminde rekor kırıldı: Son 20 yılın en yüksek üretimi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in resmi Twitter hesabından duyurduğu habere göre, 2019 yılında 50 bin 327 varillik üretim gerçekleştirildi. 2018 yılı üretiminin ise 42 bin 330 varil olduğu kaydedildi.

Bakan Dönmez, konuyla ilgili paylaşımında şunları kaydetti: