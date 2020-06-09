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  3. Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu
09 Haziran 2020 Salı 10:47 | Son Güncelleme:

Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu

Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.

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