Yurt dışına ilk uçuş

Yurt dışı seferler 28 Mart’ta durdurulmuştu. İlk uçuşlar dün Hollanda, Almanya ve İngiltere’ye yapılırken ilk uçuşun yolcuları ise genelde mart başında Türkiye’ye gelen ancak burada kalan öğrenciler ve gurbetçiler oldu. Uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular, başlatılan tarifeli uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

ÖNCE ALMANYA VE İNGİLTERE



Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı’ndan dış hatlarda dün 08.20’de Düseldorf ve Londra, 08.25’te Amsterdam, 08.30’da Frankfurt, 08.50’de ise Berlin uçuşlarını yaptı. Sabiha Göçen Havalimanı’nda yeniden başlayan ilk yurt dışı uçuşu AnadoluJet’in tarifeli seferiyle saat 08.40’ta Londra’ya gerçekleşti. Bu uçuşu Amsterdam, Düseldorf, Berlin, Stuttgart, Frankfurt ve Münih uçuşları takip etti. Bu arada THY ile Alman Lufthansa’nın ortağı olduğu SunExpress ise önceki gün İzmir’den 9, Antalya’dan 7 ve Ankara’dan 3 Avrupa şehrine karşılıklı olarak toplamda 38 uçuş gerçekleştirdi. Pegasus Havayolları ise yurt dışı uçuşlarına Almanya uçuşu ile 13 Haziran itibarıyla başlıyor.