'Yurt dışı teşkilatı'yla yabancıya satış artacak

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemde yabancıya Türkiye’ye yatırım konusunda ilave bir güven verecektir” ifadelerini kullandı. Akbal, şunları söyledi:

DİJİTAL TANITIM ATAĞI



“Özellikle konut satışı gibi ülkeye tek kalemde ve büyük miktarlarda döviz getiren işlemlere pozitif katkı sağlayacaktır. Salgın sonrası, geçen yılki 6.7 milyar dolarlık rakamın bu gelişme sayesinde çok daha üzerine çıkacağız.” Akbal, salgın nedeniyle yabancıya konut satışının olumsuz etkilendiğini anımsatarak, yurt dışı teşkilatının çalışmaları sayesinde bu dönemde yapılacak dijital tanıtım çalışmalarının ve salgın sonrası bunu satış yönlü harekete geçirmenin ülkeye daha fazla döviz getirmenin önünü açacağını anlattı.