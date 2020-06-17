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  3. Yünsa virüse karşı koruyan kumaş üretimine başladı
17 Haziran 2020 Çarşamba 05:40 | Son Güncelleme:

Yünsa virüse karşı koruyan kumaş üretimine başladı

Yünsa virüse karşı koruyan kumaş üretimine başladı

Yünsa, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgın döneminde virüslere karşı koruyan kumaş üretimine başladı.

Yenilikçi ürünler üzerine odaklanan Yünsa, geliştirdiği Antiviral Apre Tekniği uygulama testlerinin başarıyla tamamlandığını ve üretime geçtiğini açıkladı. ‘Antiviral Apre Tekniği’ ile üretilen Yünsa kumaşlarının solunum yoluyla bulaşabilen virüslere karşı yüzde 98 koruma sağladığı, uluslararası arenada prestijli ve güvenirliği yüksek The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG (İsviçre) tarafından onaylandı. 

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