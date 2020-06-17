Yünsa virüse karşı koruyan kumaş üretimine başladı

Yenilikçi ürünler üzerine odaklanan Yünsa, geliştirdiği Antiviral Apre Tekniği uygulama testlerinin başarıyla tamamlandığını ve üretime geçtiğini açıkladı. ‘Antiviral Apre Tekniği’ ile üretilen Yünsa kumaşlarının solunum yoluyla bulaşabilen virüslere karşı yüzde 98 koruma sağladığı, uluslararası arenada prestijli ve güvenirliği yüksek The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG (İsviçre) tarafından onaylandı.