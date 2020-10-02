Yunanistan, işsizlik oranlarında açık ara AB birincisi oldu

Avrupa Birliği’nde (AB) koronavirüs salgını dolayısıyla beş aydır üst üste artış gösteren işsizlik oranları, ağustos ayında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik rakamlarında Avrupa’nın en kötü konumunda bulunan Yunanistan’da ise bu oran yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

Aksam.com.tr’nin AB’nin istatistik kurumu Eurostat’tan derlediği verilere göre, Ağustos 2020 itibarıyla AB içerisinde 15,6 milyon insanın işsiz olduğu, bu rakamın temmuz ayından bu yana 238 binlik bir artış gösterdiği öğrenildi.

Kara listenin başında bulunan Yunanistan’ı, yüzde 16,2’lik işsizlik oranıyla İspanya ve yüzde 9,6’lık oranıyla İtalya takip ediyor.

Öte yandan, işsizlik oranı en düşük olan ülke yüzde 2,7’lik oranıyla Çekya oldu. Onu ise yüzde 3,1’le Polonya ve yüzde 4,1’lik oranıyla Malta takip etti.