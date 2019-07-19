Yükselir Group Avrupa'ya Türkiye'nin kalitesini taşıyacak

Avrupa pazarında Türk turizmi bakış açısıyla hakimiyet kurmak isteyen Yükselir Group, turizm alanındaki yatırımlarını Çekya, Macaristan ve Avusturya'ya taşıyor. Üç farklı ülkede Türk turizmini temsil edecek grubun otelleri Viyana, Prag ve Budapeşte gibi Avrupa'nın en önemli tarih ve kültür merkezlerinde yer alacak. Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, 7 Yönetim Kurulu Üyesi ve Macaristan, Avusturya, Çekya CEO'ları ile birlikte yaptıkları 12 günlük inceleme ve değerlendirme toplantıları sonrasında Budapeşte'de kararı verilen yatırımların toplam bütçesi ise 770 milyon Euro. Bölgede üst düzey devlet yetkilileriyle ve işadamlarııyla yapılan toplantılar neticesinde Orta Avrupa bölgesindeki lüks turizmi canlandırmak için yapılacak oteller özel servisleri ve hizmetleriyle bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak.



AVRUPA'NIN EN YAŞANABİLİR ŞEHRİ SEÇİLEN VİYANA’YA TÜRK YATIRIMI



Mercer'in 2019 araştırmasına göre, Avrupa'nın en yaşanabilir şehri seçilen Avusturya'nın başkenti Viyana 231 şehir açısından yapılan değerlendirmede bu onuru 10 kez yaşadı. Yaşam standartlarının yüksekliği, sanatsal aktiviteleriyle dikkat çeken şehir ayrıca St. Stephen Katedreli ve Hofburg İmparatorluk Sarayı başta olmak üzere özel mimarisiyle Avrupa'nın önde gelen turizm lokasyonlarından biri durumunda. Avusturya ve Türkiye iş çevrelerinde yaşanan temaslar ise oldukça iyi düzeyde. Türkiye’deki en önemli Avusturyalı yatırımcılardan biri olan Prinzhorn Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cord Prinzhorn, nisan ayında gerçekleştirilen “Viyana'da Türk Oturumu” isimli etkinlikte Türklerin çalışkanlıklarına ve zor zamanlarda gösterdikleri birlik duygusunun Orta Avrupa ülkeleri için ders niteliğinde olduğunu belirtmişti.

VİYANA'DA TÜRK RÜZGÂRI ESECEK

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel Viyana'da yapılacak yatırımla ilgili şu noktaların altını çizdi: "Viyana tarihi, sosyo-kültürel yapısı başta olmak üzere her açıdan özel bir şehir. Bu özel şehirde yapacağımız yatırımla hem kendi markamızı hem de Türk turizmini orada temsil edeceğiz. Bu yatırımın hem ülkemize hem de Türk turizmine fayda sağlayacağına inanıyoruz."





BUDAPEŞTE TÜRKLERE YABANCI DEĞİL



Macaristan'ın başkenti olmasının yanı sıra Orta Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri olan Budapeşte'de günümüzde de Türk izleri görmek mümkün. Bir asırdan fazla Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında kalan şehir ülke potansiyeli nedeniyle Türk yatırımcıları kendisine çekiyor. Yüksek teşvik, düşük vergi oranı ve kalifiye iş gücüyle dikkat çeken Macaristan'ın en özel şehri turizm açısından da Avrupa'daki alanını geliştirmek isteyen Türk turizmi adına oldukça cazip.



BUTİK OTEL ANLAYIŞINDA YENİ BİR BOYUT



Budapeşte'de lüks bir butik otel açacak olan Yükselir Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, yatırımla ilgili şunları söyledi. “Türkiye, butik otel konseptiyle ilgili olarak sadece Avrupa'da değil, dünyada da yatırımcı listenin ilk sıralarında yer alması gereken bir ülke. Deneyimimizi butik otel konseptiyle Budapeşte'ye taşıyacağız. Türk ve Macar tarihinde birçok ortak iz var. Bu tarihi birlikteliği turizm konseptinde de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz."



ALTIN KENT PRAG’A DA YATIRIM YAPIYOR



Yükselir Group'un turizm yatırımı yapacağı bir diğer şehir olan Çekya'nın başkenti Prag, ortaçağdan kalan masalsı bir kent gibi. Barok ve gotik mimarinin en önemli eserlerinin bulunduğu şehir "Altın kent" ve "Avrupa'nın kalbi" olarak da anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Çekya'ya 5,5 milyon turist gelirken bu ülke Türk yatırımcılar için de önemli bir yatırım alanı. İki ülke arasında ithalat ve ihracat faaliyetleri yıllardır sürerken Prag'a yapılacak turizm hamlesinin iki ülke turizmine yeni bir boyut katması bekleniyor.



TURİZME YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRİYORUZ



Orta Avrupa'ya yapacakları yatırımlarla Türk turizm anlayışına yeni bir bakış açısı getireceklerini söyleyen Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel hedeflerinin iç pazardan daha çok dış pazar olduğunu söyledi. Yüksel, yapacakları yatırım hakkında "Turizm denilince akıllara ya ülkemize gelen turistler ya da ülkemizden yabancı ülkelere giden vatandaşlarımız geliyor. Hâlbuki Türk turizminin bir de otelcilik boyutu var. Bu konuda ülke olarak iyi bir durumdayız. Hizmetlerimiz, personel kalitemiz, insan odaklı bakış açımız farklılık yaratıyor. Viyana ve Budapeşte'de de olduğu gibi Prag'da da bu farklılığı yaratmayı hedefliyoruz. Üzerimize düşen görevin farkındayız. En iyisini yapacağımızı biliyoruz. 12 gün boyunca yönetim kurulu üyelerimiz ve 7 CEO'muz ile birlikte yaptığımız toplantıda alınan kararları hızlıca uygulayacağız. 2 yıl sonra Orta Avrupa Türk otelciliğinin kalitesi ve hizmetiyle tanışmış olacak. Bölgedeki üst düzey devlet yetkilieri de bu konuda bizlere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtip bölgedeki önemli bir ihtiyacı gidereceğimiz için de memnuniyetlerini belirttiler. " açıklamasında bulundu.



Yükselir Group Hakkında:

2005 yılında kurulan Yükselir Group petrol, doğalgaz, havacılık, lojistik, marina, bilişim, yenilenebilir enerji, enerji makineleri üretimi, turizm, inşaat ve canlı hayvancılık olmak üzere on bir sektörde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin dışında İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çekya, İsveç, Danimarka, Yunanistan, Rusya, Irak, Singapur, Kanada, İspanya, Belarus, Irak, İran ve ABD'de yatırımları bulunan kuruluşun bünyesinde 12 şirket ve 45 binin üzerinde çalışan bulunuyor.