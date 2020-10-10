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10 Ekim 2020 Cumartesi 18:02 | Son Güncelleme:

Yükseköğretim kurumlarına 45,3 milyar lira ödenek

Yükseköğretim kurumlarına 45,3 milyar lira ödenek
AA

Yükseköğretim kurumlarına 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

Yükseköğretim kurumlarına 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

AA'da yer alan habere göre, 2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan ülkedeki 127 üniversite için 45 milyar 272 milyon 489 bin lira ödenek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2021 yılı için öngörülen 1 milyar 486 milyon 542 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim Başkanlığı (422 milyon 754 bin lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (787 milyon 432 bin lira), Türkiye İstatistik Kurumu (500 milyon 954 bin lira), Yargıtay (1 milyar 446,4 milyon lira), Danıştay (235 milyon 675 bin lira) ve Sayıştay (441 milyon 550 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İKİNCİ SIRADA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAR

İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 444 milyon 452 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 1 milyar 341 milyon 646 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 1 milyar 90 milyon 331 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 30 milyon 843 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 36 milyon 346 bin lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 43 milyon 703 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Öte yandan her yıl ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) için ön görülen bütçe ise 643 milyon 549 bin lira oldu.

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