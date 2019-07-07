Yüksek otel fiyatlarına 'yerli Booking' çözümü

Özgül Öztürk

2020 yılında Türkiye’nin en büyük dijital seyahat operatörü olmayı hedefleyen Tatilbudur.com, bunun için dijital altyapısını güçlendiriyor. Yerli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen ExtraNet isimli uygulamayı devreye alan firma, bu yazılımla sistemine kayıtlı şehir otellerine oda bazında fiyatları yönetmeleri, dolulukları kontrol etmeleri ve kampanya düzenlemeleri imkanı sunuyor.

REKABETİ ARTIRACAK

Tatilbudur.com CEO’su Cenk Angın, yerli Booking gibi işlemesi planlanan bu sistemle rekabetin artacağını böylece hem otellere hem de tatil planı yapan vatandaşa avantajlar sunulağını söyledi. Şuanda Tatilbudur.com’a üye 50 bin şehir oteli odası olduğuna dikkat çeken Angın, “Önümüzdeki dönemde burada TL bazında yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Bu sistemi devreye aldıktan sonra oda sayısında da büyüme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

850 BİN KİŞİ HEDEFLİYOR

2018'de Tatilbudur.com üzerinden 700 bin rezervasyon yapıldığını anlatan Angın, şunları kaydetti: “Bu yıl 850 bini aşmasını bekliyoruz. Otelde 350 bin oda vardı geçen yıl. Hedefimiz oteldet yüzde 50 büyümek.”

Hindistan, Almanya ve Çin'den turist getirecek

Tatilbudur.com’un, 2019’da yurtdışı pazarlarına açılmayı planladığını kaydeden Angın, “İlerleyen dönemde incoming hizmeti vermek istiyoruz. Yabancı tatilcilere de hizmet verme amacıyla 2019’da Almanya, gelecekte ise Çin ve Hindistan pazarlarına yönelmek için çalışmalar yapıyoruz. Eylül, ekim gibi incoming operasyonuna başlayacağız. 5 yıl içinde operasyonlarımızın yüzde 30-35’inin incoming, yüzde 65’inin iç pazar olmasını hedefliyoruz” dedi.

Yeni trend ünlülerle gezmek?

Tatilbudur.com, yurt içinde 60 şehre, 75 ülkede ise 250 şehre turlar düzenliyor. Tatilbudur.com’un en çok yurt içi kültür turlarında ve Balkan turlarında tercih edildiğine dikkat çeken Angın “Tatilbudur.com’da ünlü ünlü isimlerin eşlik ettiği “ünlülerle geziyorum” turlarıyla bugüne kadar 350 misafir ağırladık” dedi. Son olarak Suzan Kardeş’le Kosova gezisi gerçekleştiren firma yeni rotalar ve yeni isimlerle sürpriz turlar yapmaya devam edecek."