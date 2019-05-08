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Yüksek gıda fiyatlarını yerli tohumla çözüyor

Yüksek gıda fiyatlarını yerli tohumla çözüyor

Son yıllarda hızla artan gıda fiyatlarına Tekfen’den yerli tohum çözümü geldi. Patates, muz susam gibi ürünlerde yerli tohumlar geliştiren firma, verimliliği artırıp fiyatları düşürecek. 

Özgül ÖZTÜRK

Türkiye gübre sektörünün en büyük üreticilerinden Toros Tarım, Türk ekonomisi için stratejik öneme sahip tarım ürünlerine yatırım yaparak Türk çiftçisinin üretim maliyetlerini düşürüyor ve tarımsal ithalatın azalmasına katkı sağlıyor. Buğday, mısır, arpa, çeltik gibi bitkileri ıslah ederek verimli yeni türleri geliştiren firma, birim alandan elde edilen verimi ciddi oranda artırdı. Tarım sektörüne yönelik yatırımlarını Adana’daki tesislerinde anlatan Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, bugüne kadar ürettikleri tarımsal girdilerle verimliliği yüzde 35-40 artırdıklarını, önümüzdeki süreçte tohum ve ıslah edilmiş yeni bitki çeşitleriyle de birim alandan alınan verimliliği artırıp Türkiye’nin gıda güvenliğine katkıda bulunacaklarını ifade etti. 

PATATES 2 TL’YE DÜŞER 

Bu çalışmalar kapsamında yılda 7 bin ton yemeklik ve tohumluk patates üretimine başladıklarını anlatan Göral, “Türkiye’de yılda 30 bin ton tohumluk patates ithal ediliyor. Patates tohumunun üretimdeki maliyeti yüzde 65. Tohum üretimi arttıkça, patateste üretim maliyetleri düşecek ve vatandaş daha uygun fiyatlı ürün yiyecek. Şu anda taze patatesin üreticiden çıkış fiyatı 3 TL. 20 gün içinde bu 2 TL’ye iner” dedi. Göral, yerli muzun raf ömrünü uzatarak ithal muza karşın yerli muzun tercih edilmesini sağlayacaklarını söyledi. 

Susam üretimiyle ithalatı azaltacak 

Yılda 225 milyon dolarlık susam ithal eden Türkiye’deki üretim açığını gören Tekfen, 2 yıl önce alım garantisiyle sözleşmeli susam üretimine başlamış. Türkiye’de yılda 170 bin ton susam tüketildiğini anlatan Hakan Göral, “Bunun sadece 17 ila 27 bin tonu iç piyasada üretiliyor. Gerisi Afrika başta olmak üzere yurtdışından ithalatla karşılanıyor. Biz şimdi Karaman Akçaşehir’deki 2385 dekar alanda kurumsal çiftçiliğe başladık. Hedefimiz, 5 yıl sonra 20 bin ton susam üretmek” diye konuştu.

2000 çiftçiye verimli üretimi öğrettiler 

Firmanın verimlilik çalışmaları bununla da sınırlı kalmıyor. Geçen yıl Türkiye’nin 7 bölgesindeki çiftçilere verimli tarımsal üretimi öğretmek için 7 aracını gezici teknik laboratuvara dönüştüren firma, 1 yıl gibi kısa bir sürede 2 bin çiftçiye eğitim verdi. Proje kapsamında 7 ziraat mühendisi ve 2 akademisyen ise 16 koltuklu bir otobüsü sınıf ortamına çevirerek, 10 bin üreticiye ulaştı. 

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