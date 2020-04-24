Yolculuğa teknoloji katan girişimciler gaza basıyor

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulamayla şehrin farklı noktalarında bulunan araçların kapısını açıp, anahtar kullanmadan çalıştırabilir, işiniz bittiğinde aracı istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Ulaşımın önündeki engelleri kaldırıp uygun fiyatlı ve pratik çözümler sunan paylaşımlı mobil araç uygulamaları son dönemlerin gözde yatırım alanlarından. Teknoloji şirketlerinden tutun da otomobil devlerine kadar pek çok şirket, yolculuğa teknolojiyi entegre eden bu işe yatırım yapmak için yarışıyor. Alman otomotiv endüstrisinin iki ezeli rakibi Daimler AG ve BMW sektörün geleceğini bu alanda görüp ShareNow isimli saatlik araç kiralama şirketini kurarken Abu Dabi merkezli Ecar ise Orta Doğu’lulara hizmet vermeye başladı. Türkiye’de bu alanda Anadolu Grubu bünyesindeki Moov, Otokaç’a bağlı Zipcar, araç paylaşım kulübü Yoyo ve global yolculuk paylaşım ağı BlaBlaCar faaliyet gösteriyor.

TAKSİDEN YÜZDE 40 DAHA UCUZ



2018 yılında 200 milyon TL yatırımla kurdukları Moov’un 1682 aracıyla Türkiye’de faaliyet gösterdiğini anlatan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız: “Türk insanı ulaşımda alternatif çözümlere çok sıcak bakıyor. Bu nedenle Moov kurulduğundan beri ciddi talep görüyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımada yüzde 70 düşüş yaşandı. Bu dönemde aracı olanlar kendi araçlarıyla yolculuk ederken olmayanlar ise araç kiralama, paylaşımlı araç gibi farklı alternatiflere yöneliyor. Taksiye göre yüzde 40-50 arası daha ucuz olan araçlarımız şu anda günde ortalama 4 bin kez kiralanıyor” dedi.

RAKİPLERİNİN % 50 ÜZERİNDE KİRALAMA YAPTI



Mobil uygulama üzerinden ücretsiz üye olunabilen MOOV by Garenta, ilk etapta İstanbul, İzmir, Çeşme ve Bodrum’da hizmet vermeye başladı. 700 bin kişi uygulamayı telefonuna indirirken 380 bin kişi de üye oldu. Uygulama cebe indirildikten sonra telefonla gidip aracın kapısını açıyorsunuz ve 15 dakikası 9.5 TL’den başlayan fiyatlarla yolculuk yapıyorsunuz. Aracınızı bütün İSPARK’lara ücretsiz park edebiliyorsunuz. Şirketin her aracı günde 2.7 kez kiralanıyor. Ayyıldız bu paylaşım oranının dünyadaki rakiplerinin % 50 üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

1 ORTAK ARAÇ TRAFİKTE 10 ARACI EKSİLTİYOR



Avrupa’da 280 milyon araç var. Araç paylaşımıyla birlikte 2030 yılında bu rakamın 230 milyona inmesi öngörülüyor. O yüzden dünya otomotiv sektörünü ciddi bir dönüşüm bekliyor. Bir aracın ortak kullanılmasıyla trafikten 10 aracın eksildiğini dile getiren Emre Ayyıldız, “Bu da karbon ayak izini ciddi oranda azaltıyor. Bu nedenle AB ülkeleri ve Rusya’da belediyeler bu işi teşvik ediyor” dedi.