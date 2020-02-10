Yoksulluk azaldı, kadın yönetici sayısı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2018 verilerini açıkladı. Verilere göre; yöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı 2012’de yüzde 14.4 iken 2018’de 1.9 puan artarak yüzde 16.3’e çıktı. Göstergelerden bazı önemli maddeler şöyle:

‘OKULLAŞMA’ ARTTI

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında yüzde 16.9 olan yoksulluk oranı, 2018’de 3 puan azalarak yüzde 13.9’a geriledi.

15-24 yaş grubunda 2010’da yüzde 18.5 olan yoksulluk oranı 2018’de yüzde 16.1’e düştü.

Beş yaş net okullaşma oranı 2015’te yüzde 67.2 iken 2018’de 8 puan artarak yüzde 75.2’ye çıktı.

DOĞALGAZ YAYILDI

2010’da yüzde 32.3 olan örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı, 2017 yılında yüzde 24.5’e düştü.

Doğalgaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 2018’de yüzde 63.5’e yükseldi. Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1.03’e ulaştı

YÜZ BİN NÜFUS BAŞINA 187 HEKİM

Anne ölüm oranı 2010’da yüz bin canlı doğumda 16.7 iken, 2018 yılında bu değer 13.6’ya geriledi.

Hastanede gerçekleşen doğumların oranı 2010 yılında yüzde 91.6 iken, 2018’de yüzde 98’e yükseldi.

Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167’den 187’ye, ebe ve hemşire sayısı ise 224’ten 302’ye ulaştı.

