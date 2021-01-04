Yılın son enflasyon rakamı bugün belli olacak. Bugün açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları memur ve emekli maaşına gelecek zammın belirlenmesinde etkili olacak. Peki, Yıllık enflasyon oranları belli oldu mu? Yıllık enflasyon ne oldu? Enflasyon rakamları; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi rakamları etkileyecek. İşte tüm merak edilenler..

YILLIK ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU MU?

2020'nin son enflasyon rakamı bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi .Bugün aralık ayı enflasyon oranın belli olmasıyla birlikte son 6 ay enflasyon oranları ortaya çıkacak.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.