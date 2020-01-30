'Yıllık 25 milyon ton yem üretimiyle AB'de lideriz'

Osman Nuri CERİT

Türkiyem-Bir Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye’deki yem sanayiinin 81 ilde 38 milyon ton kurulu kapasitesi bulunduğunu anlattı. 2019 sonu itibarıyla Türkiye’nin yem üretiminde Avrupa’nın lideri olduğunu anlatan Karakuş, “Şu anda 25 milyon ton yıllık yem üretimiyle Almanya’yı da sollayarak Avrupa Birliği’nde birinci duruma geldik. Bölgemizde bizim ardımızdan 24.1 milyon tonla Almanya daha sonra ise İspanya ve Fransa geliyor. Dünyada ise Çin, ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Meksika’nın ardından 7’nci sıradayız. Hedefimiz yakın vadede dünyanın 5’inci yem üreticisi olmak” dedi.

350 BİN TON İHRACAT

Türkiye karma yem sanayii cirosunun 48 milyar liraya ulaştığını anlatan Karakuş, Türkiye’deki karma yem fiyatlarının artık dünya fiyatlarının altında seyrettiğini belirtti. Yemde ihracata da başlandığını belirten Karakuş, “Önümüzdeki dönemde yem ihracatında yüksek rakamlar bekliyoruz. İhracatımız şu anda 350 bin tonlarda. Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. Mevcutta Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatında Ortadoğu’nun payı yüzde 80. O nedenle bizler de öncelikli hedef pazarımızı bu bölgeler olarak belirledik” diye konuştu.

DEMİR ‘İPEK YOLU’ CİDDİ BİR AVANTAJ

Türkiye'nin Çin’den Avrupa’ya uzanan İpek Yolu’nun merkezi konumunda olduğuna dikkat çeken Ülkü Karakuş, şunları söyledi: “Dünya beyaz et ve yumurta ticaretinin yüzde 50-60’ı Türkiye çevresinde gerçekleşmekte. Bu nedenle bu yem sanayii için de büyük avantaj sağlıyor. Demiryolu hatlarının daha uygun fiyatlı hale gelmesi taşımacılık sürelerini de önemli ölçüde etkileyecektir. Denizden yaklaşık 25 gün süren taşımacılığı demir İpek Yolu’yla yarı oranına düşürebiliyoruz.”

TRANSGENİK ÜRÜNLERİMİZ TÜRKİYE’DE ONAYLANMALI

Avrupa Birliği’nde onaylı transgenik ürünlerin Türkiye’de de onaylanması gerektiğini anlatan Ülkü Karakuş, “İthal edilen yem ham maddelerinin büyük bir bölümü transgenik yapıdadır. Şu anda ülkemizde toplam 36 transgenik ürün sadece yem amaçlı onaylıyken, AB’de yem ve gıda amaçlı onaylı transgenik ürün sayısı 125’e çıktı. Transgenik ürünlerin hayvansal ürünlere geçişi konusunda somut bir literatür bulunmadığı da göz önüne alınarak Türkiye’nin hem gıda hem yem amaçlı olarak onaylı ürünlerdeki rakamının bir an önce AB ile eşitlenmesi gereklidir” değerlendirmesinde bulundu.

HER SENE BÜYÜYOR

Karakuş, yem sanayiinin her yıl büyüdüğüne dikkat çekerek, büyümenin önünde bazı engeller bulunduğunu ifade etti. Sürdürülebilir büyüme için sulanabilir alanların artırılması, dahilde işleme rejiminin geliştirilmesi ve ihracatçıya avantaj sağlanması gerektiğini anlatan Karakuş, “İthalatta geminin yük taşıma ücreti gibi navlun giderler desteklerle hafifletilmeli” dedi.