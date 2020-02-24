Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1526
  • 6,665
  • 333.321
  • 114132
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2020 Ocak ayında tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2020 Ocak ayında tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2020 Ocak ayında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin turizm hamleleri beraberinde başarıyı da getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

Türkiye'nin turizm hamleleri beraberinde başarıyı da getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti.

TÜM ZAMANLARIN OCAK AYI REKORU KIRILDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.


'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
'Teyze' polemiğine noktayı Demet Akalın koydu
Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi
Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay´dan Van depremi açıklaması

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi

Emekli için 2 bin lira ikramiye!