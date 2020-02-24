Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2020 Ocak ayında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin turizm hamleleri beraberinde başarıyı da getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti.

TÜM ZAMANLARIN OCAK AYI REKORU KIRILDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.