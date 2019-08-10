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  3. Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Yılda 2 ay çalışıyorlar! Saati 250 TL

Ordu’da geçen hafta hasadına başlanan ve harmanlara getirilen fındık, patoz ile ayıklanmaya başladı. Her yıl ortalama 2 ay kadar gece-gündüz çalışan ve diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için yoğun mesai başladı. Geçen yıl yaklaşık 200 TL olan patozun saatlik çalışma ücreti, bu yıl 250 TL olarak belirlendi.

Doğu Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık, resmi olarak 6 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı.

Geçen yıl, Ordu’da yaşanan sel fındığın bir kısmını denize sürüklerken, diğer doğal afetler de rekolteyi bir nebze düşürdü. Bu yıl hasada erken başlayan üreticiler, fındıklarını harmana getirerek patoz ile kabuğundan ayırmaya başladı.

Her yıl ortalama 2 ay kadar gece-gündüz çalışan ve diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için yoğun mesai başladı. Geçen yıl yaklaşık 200 TL olan patozun saatlik çalışma ücreti, bu yıl 250 TL olarak belirlendi.

PATOZUN SAATLİK ÇALIŞMA ÜCRETİ 250 TL

Altın ordu ilçesi Eskipazar mevkisinde müşteri bekleyen patozcular, geçen yıla göre saatte 50 TL’lik bir fark olduğunu ancak artan fiyatlar nedeniyle bu yıldan umutlu olmadıklarını söyledi. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşan Metin Çelik, “Bu seneki fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yüksek. Lastik, mazot, yağ gibi bütün ürünlere zam geldiği için patoz fiyatları da zamlandı. Bu sene 250 TL olarak belirledik. Bundan aşağısı da zaten kurtarmıyor. Bu yıl inşallah fındık mahsulü de güzel ve para edecek. Üreticilerimizin yüzü gülecek” dedi.

Sezondan umutlu olduklarını da belirten Metin Çelik, “Rızkımızda ne varsa onu alacağız. Şu ana kadar 2-3 harmana geldik. Fındık alıcıları ile görüşmemde inşallah randımanla birlikte 20 TL’ye kadar alınacağını söylediler. Şu ana kadar bu 4’üncü harmanım, kalite oldukça yüksek, boş ve çürük yok” şeklinde konuştu.

Fındık toplamayı bitirdikten sonra ayıklamak için patoza veren Faruk Cihan ise, “Sezon iyi geçti ancak işçilerin yevmiyeleri pahalıydı. Geçtiğimiz yıllara göre daha iyi ama bu sene 20 lira olmasını bekliyordum. Patoz fiyatları da bana göre yüksek” ifadelerini kullandı.

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