'Yılda 1 milyar liralık ürünü 'elek' altından kurtaracak'

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Türkiye’de yılda 22 milyon ton buğday, 8 milyon ton arpa, 6 milyon ton mısır, 1.5 milyon ton ayçiçeği, 935 bin ton çeltik hasadı yapılıyor. 17 bin biçerdöver yardımıyla yapılan bu hasat sırasında toplam hasadın yüzde 5’i (789 bin ton) tarlada kalıyor. Yapılan araştırmalara göre bu kaybın ekonomiye yıllık zararı 204 milyon milyon doları (1 milyar 177 milyon TL) buluyor. Türk mucit Bedri Karataban, hasatta yaşanan bu kaybın önüne geçmek için bir Biçerdöver Elek Kontrol Sistemi (BEKS) geliştirdi.

TARLASINI SATTI

Silivrili çiftçi bir aileden gelen Karataban’ın bölgesindeki çiftçilerin sorunlarından yola çıkarak geliştirdiği ürün, hububat hasadındaki kayıp oranını % 50 azaltıyor. BEKS’i üretmek için bir tarlasını satmak zorunda kaldığını anlatan Karataban, “Ürün, TAMTEST’in onayından geçti. Tarım Bakanlığı BEKS’in kullanımı için şu an bir mevzuat üzerinde çalışıyor. Hedefim Rusya, Ortadoğu ve Afrika’ya da ihracat yapmak” dedi.

YERLİ VE MİLLİ BİR BİÇERDÖVER GELİŞTİRECEK

Karabatan'ın gelecek hedefleri ise büyük. Türkiye’nin ilk yerli biçerdöverini üretmeyi hayal ettiğini dile getiren Karataban şunları söyledi: “7-8 yıl önce yerli bir biçerdöver üretilmiş. Ancak tane kaybını yüzde 10’un altına indiremediği için onay alamamış. Gidip o kişinin bıraktığı yerden makineyi devralmak için görüşmeyi planlıyorum. Bir diğer projem pamuk hasadı yapan biçerdöverler için ürünün nem oranını ölçen bir sistem geliştirmek.”

İTHAL SİSTEMLERİN 3’TE 1’İ FİYATINA

Türkiye'de 17 bin adetlik biçerdöver piyasası olduğunu anlatan Karataban, bu makinelerin ağırlıklı olarak İtalya, Belçika, Almanya ve ABD’den ithal edildiğini söyledi. Geliştirdiği ürünün tüm ithal biçerdöverlerin eleklerine monte edilebildiğine dikkat çeken girişimci Bedri Karataban, “Yurtdışından bu sistemi getirmenin maliyeti 5 bin euro. BEKS’i ise 2 bin dolara satacağız. Bu sistem şuan Türkiye genelinde 8 biçerdövere entegre edildi. Kullanan çiftçiler çok memnun” diyor.