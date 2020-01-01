YHT'lerde günde 30 bin yolcu taşınmaya başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, işletmeye alınacak yeni yüksek hızlı tren (YHT) setleriyle, taşınan günlük yolcu sayısının 2020’nin son çeyreğinde 30 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyete başlamasının 4’üncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şirketin demir yolu taşımacılığının serbestleştirilmesinin ardından demir yolu tren işletmecisi olarak kurulduğunun altını çizip, “TCDD Taşımacılık, tren işletmeciliğinde liderliğini sürdürüyor” dedi.

MEMNUNİYET YÜZDE 98

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günde yaz döneminde 48, kış döneminde 44 seferle 22 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Turhan, müşteri memnuniyet oranının yüzde 98’e ulaştığını bildirdi. Turhan, YHT-otobüs ve YHT-tren kombine taşımacılığıyla Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Karaman, Antalya ve Alanya’ya seyahat süresinin önemli oranda azalmasıyla YHT’ye talebin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

GÜNDE 30 BİNE ÇIKIYOR

Testleri tamamlanan setlerin 1 Şubat’tan itibaren sırayla işletmeye alınacağını kaydeden Turhan, “Bunun sonucunda YHT’lerin hem sefer sayısı hem yolcu kapasitesi önemli oranda artacak. İşletmeye alınacak yeni setlerle YHT ile şu anda 22 bin olan taşınan günlük yolcu sayısının 2020’nin son çeyreğinde 30 bine ulaşması bekleniyor” ifadesini kullandı.

MARMARAY REKOR KIRDI

Turhan, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray’ın kent içi toplu taşımacılıkta İstanbullulara büyük kolaylık sağladığını, YHT’lerin ve diğer trenlerin Avrupa’ya geçişine olanak tanıdığını kaydetti. Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme kesimi 29 Ekim 2013’te işletmeciliğe açılan Marmaray’da günde 182 bin kişiye hizmet verildiğini anlatan Turhan, Gebze-Halkalı kesiminin 12 Mart’ta açılmasıyla günlük taşınan yolcu sayısının yüzde 136 artışla 430 bine ulaştığını, geçen yıl 20 Kasım’da 500 binin üzerinde yolcu taşınarak rekor kırıldığını dile getirdi.

1.2 MİLYON ENGELLİ ÜCRETSİZ TAŞINDI

Turhan, “Engelli vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat etmesi ilkesi gereğince TCDD Taşımacılık, geçen yıl 1 milyon 200 bin engelli yolcuya YHT, ana hat ve konvansiyonel trenlerde ücretsiz ulaşım sağladı” diye konuştu.

TÜRKİYE KORİDOR OLDU

Bakan Turhan, Türkiye’nin Asya ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki taşımalarda önemli bir “transit koridor” haline geldiğini ifade etti. Turhan, “Yeni devreye alınan hatlarla yolcu sayısı dışında taşınan yük miktarı da her yıl önemli ölçüde artıyor. 2018’e göre, 2019’da taşınan yük miktarı üç kat artış gösterdi” açıklaması yaptı.

(AA)