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  3. YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:23 | Son Güncelleme:

YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek

YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde YHT seferlerinin 28 Mayıs’ta başlayacağını duyurmuştu. Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair bir anlatım videosu paylaştı. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından paylaşılan videoda, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.

"HES kodu ’Seyahat İzin Belgesi’ yerine geçmiyor"

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodun "Seyahat İzin Belgesi" yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri bildirildi.


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