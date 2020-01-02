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Yetiştiriciler 2020 yılında umutlu

Yetiştiriciler 2020 yılında umutlu

Zor bir yılı geride bırakan üreticiler hayvan ithalatının önüne geçilmesi ve süt fiyatının yükselmesiyle 2020 yılının çok daha iyi geçmesini bekliyor.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, hayvan ithalatının önüne geçilmesi ve dişi hayvan kesiminin engellenmesi açısından gelecek yıldan umutlu olduklarını belirterek, “Hayvancılıkta kendimize yeter hale geleceğimizi düşünmek bizleri heyecanlandırıyor” dedi. Üreticilerin zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Özcan, süt fiyatının revize edilmesinin ve süt tozu müdahalesinin üreticiyi bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi. Özcan, 2019’un ilk çeyreğinde yem fiyatları ve diğer maliyetlerdeki artışa dikkati çekerek, “Alınan önlemler etkisini göstermeye başladı .2020 yılından umutluyuz. Hayvancılıkta kendimize yeter hale geleceğimizi düşünmek bizleri heyecanlandırıyor” dedi.


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